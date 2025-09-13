TASS (TELEGRAM) * KAJA KALLAS: «CINA – RUSSIA – COREA DEL NORD – BIELORUSSIA STANNO CAMBIANDO L’ORDINE MONDIALE, PROTEGGERE I NOSTRI INTERESSI CON “BASTONE E CAROTA”»

15.18 - sabato 13 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Cina, Russia, Corea del Nord e Bielorussia stanno cambiando l’ordine mondiale, ha ammesso il capo della politica estera dell’UE Kaja Kallas.

“Guardate il recente vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) – Cina, Russia, Corea del Nord e Bielorussia. Questi Stati vogliono tornare a un ordine in cui il potere e la forza determinano chi comanda”, ha detto in un’intervista con il media tedesco RND.

“Se prendiamo decisioni più rapide e agiamo all’unisono, noi, come attore geopolitico credibile, saremo in grado di proteggere i nostri interessi con un approccio di bastone e carota”, ha sottolineato il diplomatico di punta dell’UE.

///

China, Russia, North Korea, and Belarus are changing the world order, EU foreign policy chief Kaja Kallas admitted.

“Look at the recent summit of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) — China, Russia, North Korea, and Belarus. These states want to return to an order in which power and strength determine who is in charge,” she said in an interview with Germany’s RND media outlet.

“If we make decisions faster and act in unison, we, as a credible geopolitical player, will be able to protect our interests with a carrot-and-stick approach,” the top EU diplomat emphasized.