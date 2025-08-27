TASS (TELEGRAM) * JIAKUN: «LE RICHIESTE DI PECHINO DI PARTECIPARE AI COLLOQUI SUL DISARMO NUCLEARE TRA RUSSIA E STATI UNITI NON SONO REALISTICHE»

11.48 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le richieste di Pechino di partecipare ai colloqui sul disarmo nucleare tra Russia e Stati Uniti non sono realistiche, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun durante un briefing.

“La Cina e gli Stati Uniti sono a livelli completamente diversi in termini di capacità nucleare, e anche la politica nucleare dei due Paesi e l’approccio per garantire la sicurezza strategica sono diversi.

È irragionevole e irrealistico chiedere alla Cina di partecipare ai colloqui trilaterali sul disarmo nucleare insieme alla Russia e agli Stati Uniti”, ha sottolineato, commentando l’affermazione di Donald Trump, secondo cui Washington vuole ridurre ulteriormente le armi nucleari insieme alla Russia e vorrebbe che la Cina si unisse al processo.

///

Calls for Beijing to take part in Russia-US nuclear disarmament talks are unrealistic, Chinese Foreign Ministry Spokesperson Guo Jiakun said at a briefing.

“China and the United States are at completely different levels in terms of their nuclear capacity, and the two countries’ nuclear policy and approaches to ensuring strategic security are also different.

It’s unreasonable and unrealistic to demand that China enter trilateral talks on nuclear disarmament together with Russia and the US,” he stressed, commenting on Donald Trump’s remark that Washington sought a further reduction of nuclear weapons together with Russia and would like China to join the process.