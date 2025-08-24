Popular tags: featured 20
Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * JD VANCE, «GLI USA NON ESCLUDONO SANZIONI ALLA RUSSIA, DECISIONI PRESE CASO PER CASO»

 Scritto da
E-mail Stampa
17.30 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti non escludono di imporre sanzioni alla Russia in futuro, ma queste decisioni saranno prese caso per caso, ha dichiarato il Vicepresidente JD Vance alla NBC News in un’intervista.

///
The United States does not rule out slapping sanctions on Russia in the future, but these decisions will be made on a case-by-case basis, Vice President JD Vance told NBC News in an interview.

