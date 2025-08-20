TASS * (TELEGRAM) : «ISRAELE MOBILITA 60 MILA RISERVISTI, PREPARAZIONE PER L’OFFENSIVA A GAZA»

13.39 - mercoledì 20 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le Forze di Difesa Israeliane hanno mobilitato 60.000 riservisti e hanno esteso il servizio di altri 20.000 membri del personale in vista dei Carri di Gedeone II a Gaza City, ha riferito il servizio stampa dell’esercito.

Il servizio stampa ha anche osservato che “la decisione relativa alle riserve è stata presa dopo discussioni approfondite sull’entità della manodopera necessaria per la continuazione del combattimento ed è stata approvata dal Ministro della Difesa”

Secondo il Times of Israel, i riservisti che ricevono le convocazioni possono ricevere fino a due settimane per prepararsi.

The Israel Defense Forces has mobilized 60,000 reservists and extended the service of an additional 20,000 personnel ahead of Gideon’s Chariots II in Gaza City, the army press service reported.

The press service also noted that “the decision regarding the reserves was made after in-depth discussions on the extent of manpower required for the continuation of combat and was approved by the Minister of Defense.”

According to The Times of Israel, reservists who receive summonses may be given up to two weeks to prepare.