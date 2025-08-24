TASS (TELEGRAM) * ISRAELE: «HOUTHI PRONTI A COLPIRE, MINACCE DI RAPPRESAGLIA DOPO IL BOMBARDAMENTO DI SANAA»

17.54 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forze armate formate dagli Houthi dal movimento ribelle Ansar Allah sono pronte a colpire obiettivi in Israele in risposta al bombardamento della capitale yemenita Sanaa, ha dichiarato alla TASS una fonte vicina al politburo di Ansar Allah.

“Il nemico israeliano ha attaccato strutture civili a Sanaa, causando vittime e feriti tra i civili. Le forze armate yemenite sono pronte a lanciare attacchi di rappresaglia che faranno rimpiangere al nemico la sua aggressione contro il popolo yemenita”, ha detto la fonte, aggiungendo che il recente attacco israeliano non costringerà gli Houthi a interrompere le operazioni a sostegno del popolo della Striscia di Gaza.

///

The armed forces formed by the Houthis from the Ansar Allah rebel movement are ready to strike targets in Israel in response to the shelling of the Yemeni capital Sanaa, a source close to the Ansar Allah politburo told TASS.

“The Israeli enemy has attacked civilian facilities in Sanaa, resulting in civilian casualties and injuries. The Yemeni armed forces are ready to launch retaliatory strikes that will make the enemy regret its aggression against the Yemeni people,” the source said, adding that the recent Israeli attack would not force the Houthis to stop operations in support of the people of the Gaza Strip.