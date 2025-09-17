TASS (TELEGRAM) * «ISRAELE ATTACCA HAMAS, COLPITI PIÙ DI 150 OBIETTIVI A GAZA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito più di 150 obiettivi di Hamas a Gaza negli ultimi giorni.
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato il lancio di un’operazione su larga scala contro Hamas.
L’esercito ha avvertito i residenti di evacuare la zona di combattimento lanciando volantini.
Il conflitto si è intensificato dopo l’attacco dei militanti il 7 ottobre 2023.
///
The Israeli army announced strikes on more than 150 Hamas targets in Gaza over the past few days.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu confirmed the launch of a large-scale operation against Hamas.
The military warned residents to evacuate the combat zone by dropping leaflets.
The conflict escalated after militants attacked on October 7, 2023.