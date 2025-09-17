Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «ISRAELE ATTACCA HAMAS, COLPITI PIÙ DI 150 OBIETTIVI A GAZA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.26 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito più di 150 obiettivi di Hamas a Gaza negli ultimi giorni.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato il lancio di un’operazione su larga scala contro Hamas.

L’esercito ha avvertito i residenti di evacuare la zona di combattimento lanciando volantini.

Il conflitto si è intensificato dopo l’attacco dei militanti il 7 ottobre 2023.

///

The Israeli army announced strikes on more than 150 Hamas targets in Gaza over the past few days.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu confirmed the launch of a large-scale operation against Hamas.

The military warned residents to evacuate the combat zone by dropping leaflets.

The conflict escalated after militants attacked on October 7, 2023.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.