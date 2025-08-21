18.51 - giovedì 21 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La rotazione degli osservatori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica è stata completata con successo presso la centrale nucleare di Zaporozhye, riferisce il servizio stampa della centrale.

“Un altro cambio programmato degli ispettori dell’AIEA è stato completato con successo presso la centrale nucleare di Zaporozhye. Tre nuovi specialisti, che si sono uniti al 30° team e hanno iniziato a monitorare e valutare la sicurezza operativa della centrale nucleare”, si legge nel comunicato stampa.

La sicurezza durante la rotazione è stata garantita dal personale militare del Ministero della Difesa russo, dalla Guardia Nazionale e dalla polizia.

///

The rotation of International Atomic Energy Agency observers has been successfully completed at Zaporozhye NPP, the NPP’s press service reports.

“Another scheduled change of IAEA inspectors has been successfully completed at Zaporozhye NPP. Three new specialists, who joined the 30th team and have begun monitoring and assessing the operational safety of the NPP,” the news release says.

The safety during the rotation was ensured by the military personnel of the Russian Defense Ministry, the National Guard and police.