Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * (TELEGRAM) : «INONDAZIONI IN PAKISTAN, SHARIF LE DEFINISCE IL “GIORNO DEL GIUDIZIO”, MORTE 700 PERSONE» (VIDEO)

14.10 - giovedì 21 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha paragonato le inondazioni mortali che hanno colpito il Paese a causa delle forti piogge monsoniche al “giorno del giudizio”

Il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise a livello nazionale ha già superato i 700 morti.

Video: TASS/Reuters/Agenzia di stampa dell’America Latina

