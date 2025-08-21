TASS * (TELEGRAM) : «INONDAZIONI IN PAKISTAN, SHARIF LE DEFINISCE IL “GIORNO DEL GIUDIZIO”, MORTE 700 PERSONE» (VIDEO)

14.10 - giovedì 21 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha paragonato le inondazioni mortali che hanno colpito il Paese a causa delle forti piogge monsoniche al “giorno del giudizio”
Il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise a livello nazionale ha già superato i 700 morti.
Video: TASS/Reuters/Agenzia di stampa dell’America Latina
Pakistan’s Prime Minister Shehbaz Sharif compared the deadly floods that hit the country due to heavy monsoon rains to “doomsday.”
The death toll from flash floods nationwide has already surpassed 700.
Video: TASS/Reuters/Latin America News Agency
