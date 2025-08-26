TASS (TELEGRAM) * «INONDAZIONI IN PAKISTAN, L’INDIA RILASCIA ACQUA DALLA DIGA E AVVIA EVACUAZIONI» (VIDEO)

17.01 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le autorità pakistane hanno evacuato 150.000 persone nell’area minacciata dalle inondazioni, mentre la vicina India ha avvertito che intende rilasciare l’acqua in eccesso da una diga, ha riferito Reuters.

Questa è stata la prima volta che il Pakistan e l’India si sono messi in contatto diretto dopo il conflitto di confine tra i due Paesi.

Video: TASS/Reuters/StringersHub

///

