Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * «INONDAZIONI IN PAKISTAN, L’INDIA RILASCIA ACQUA DALLA DIGA E AVVIA EVACUAZIONI» (VIDEO)

17.01 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le autorità pakistane hanno evacuato 150.000 persone nell’area minacciata dalle inondazioni, mentre la vicina India ha avvertito che intende rilasciare l’acqua in eccesso da una diga, ha riferito Reuters.

Questa è stata la prima volta che il Pakistan e l’India si sono messi in contatto diretto dopo il conflitto di confine tra i due Paesi.

Video: TASS/Reuters/StringersHub

Pakistan’s authorities evacuated 150,000 people in the area under threat of flooding as neighbouring India issued a warning it plans to release excess water from a dam, Reuters reported.

This was the first time Pakistan and India had been in direct contact since the border conflict between the two countries.

Video: TASS/Reuters/StringersHub

