Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * INDONESIA «PROTESTA DAVANTI AL PARLAMENTO, LA POLIZIA ARRESTA 300 MANIFESTANTI» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.49 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La polizia indonesiana ha arrestato più di 300 manifestanti coinvolti in una manifestazione all’esterno dell’edificio del Parlamento nella capitale del Paese, ha riferito il quotidiano Jakarta Globe.

Video: TASS/Reuters

///
Indonesian police detained more than 300 protesters involved in a rally outside the parliament building in the country’s capital, the Jakarta Globe newspaper reported.

Video: TASS/Reuters

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.