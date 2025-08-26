TASS (TELEGRAM) * INDONESIA «PROTESTA DAVANTI AL PARLAMENTO, LA POLIZIA ARRESTA 300 MANIFESTANTI» (VIDEO)

15.49 - martedì 26 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La polizia indonesiana ha arrestato più di 300 manifestanti coinvolti in una manifestazione all’esterno dell’edificio del Parlamento nella capitale del Paese, ha riferito il quotidiano Jakarta Globe.
Video: TASS/Reuters
