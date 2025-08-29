TASS (TELEGRAM) * INDONESIA: «LE AUTORITÀ HANNO ACCETTATO DI SODDISFARE PARZIALMENTE LE RICHIESTE DEI LAVORATORI IN PROTESTA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Le autorità indonesiane hanno accettato di soddisfare parzialmente le richieste dei lavoratori in protesta, ha dichiarato il Ministro della Segreteria di Stato Prasetyo Hadi.
I rivoltosi, che si sono radunati davanti all’edificio del Parlamento indonesiano nel centro di Giacarta, chiedono alle autorità di aumentare i salari, di fermare i licenziamenti di massa e di attuare riforme fiscali.
Video: TASS/Reuters
