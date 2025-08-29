Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * INDONESIA: «LE AUTORITÀ HANNO ACCETTATO DI SODDISFARE PARZIALMENTE LE RICHIESTE DEI LAVORATORI IN PROTESTA» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.23 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le autorità indonesiane hanno accettato di soddisfare parzialmente le richieste dei lavoratori in protesta, ha dichiarato il Ministro della Segreteria di Stato Prasetyo Hadi.

I rivoltosi, che si sono radunati davanti all’edificio del Parlamento indonesiano nel centro di Giacarta, chiedono alle autorità di aumentare i salari, di fermare i licenziamenti di massa e di attuare riforme fiscali.

Video: TASS/Reuters

///
The Indonesian authorities have agreed to partially meet the demands of protesting workers, Minister of State Secretariat Prasetyo Hadi stated.

The rioters who gathered outside the Indonesian parliament building in downtown Jakarta are demanding that the authorities raise wages, stop mass layoffs, and implement tax reforms.

Video: TASS/Reuters

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.