Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «INCENDIO AD AMBURGO, CINQUE FERITI E STRADA CHIUSA PER ESPLOSIONI MULTIPLE NEL PORTO» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
14.51 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Cinque persone sono rimaste ferite in un incendio in un magazzino nel porto di Amburgo, in Germania, ha riferito l’agenzia di stampa DPA.

I detriti delle esplosioni multiple nel magazzino in fiamme sono caduti su un’autovettura in un’autostrada vicina, il che ha comportato la chiusura della strada per diverse ore, ha detto l’agenzia di stampa.

Video: TASS/Ruptly

///
Five people have been injured in a fire at a warehouse in the Port of Hamburg in Germany, the DPA news agency reported.

Debris from multiple explosions at the burning warehouse fell on a passenger car on a nearby motorway, which prompted the road’s closure for several hours, the media outlet said.

Video: TASS/Ruptly

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.