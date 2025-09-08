TASS (TELEGRAM) * IMMIGRAZIONE: «TRUMP CHIEDE ALLE AZIENDE STRANIERE DI RISPETTARE LE LEGGI, DOPO L’ARRESTO DI 300 LAVORATORI SUDCOREANI»

08.57 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sullo sfondo della detenzione di oltre 300 lavoratori sudcoreani coinvolti nella costruzione dell’impianto di Hyundai e LG, ha invitato le aziende straniere a rispettare le leggi sull’immigrazione.

“A seguito dell’operazione di controllo dell’immigrazione nell’impianto di batterie Hyundai in Georgia, chiedo a tutte le aziende straniere che investono negli Stati Uniti di rispettare le leggi sull’immigrazione della nostra nazione. I vostri investimenti sono benvenuti e vi incoraggiamo a portare legalmente le vostre persone molto intelligenti, con un grande talento tecnico, per costruire prodotti di classe mondiale”, ha scritto Trump sulla sua pagina social della Verità, aggiungendo che le aziende straniere che attirano professionisti stranieri qualificati dovrebbero assumere e formare lavoratori americani.

In precedenza, le autorità statunitensi hanno arrestato 457 persone presso il cantiere di una fabbrica di batterie per veicoli elettrici di proprietà delle aziende sudcoreane Hyundai Motor Group e LG Energy Solution. Più di 300 dei detenuti sono cittadini sudcoreani. Sono sospettati di aver violato le leggi sull’immigrazione. In seguito, le autorità sudcoreane hanno concordato con gli Stati Uniti il ritorno in patria dei lavoratori detenuti.

///

US President Donald Trump, against the backdrop of the detention of more than 300 South Korean workers involved in the construction of the Hyundai and LG plant, called on foreign companies to comply with immigration laws.

“Following the immigration enforcement operation on the Hyundai battery plant in Georgia, I am hereby calling on all foreign companies investing in the United States to please respect our nation’s immigration laws. Your investments are welcome, and we encourage you to legally bring your very smart people, with great technical talent, to build world-class products,” Trump wrote on his Truth Social page, adding that foreign companies attracting skilled foreign professionals should hire and train American workers.

Earlier, US authorities detained 457 people at the construction site of an electric vehicle battery factory owned by South Korean companies Hyundai Motor Group and LG Energy Solution. More than 300 of those detained are South Korean citizens. They are suspected of violating immigration laws. Later, South Korean authorities agreed with the US to return the detained workers to their homeland.