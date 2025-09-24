(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Vaticano è profondamente preoccupato per le discussioni occidentali che ipotizzano un’escalation nucleare.
L’ambasciatore russo in Vaticano Ivan Soltanovsky ha dichiarato alla TASS che la Santa Sede sostiene fermamente il divieto totale delle armi nucleari.
Ha aggiunto che il Vaticano si considera un attore globale, non solo parte dell'”Occidente collettivo”.
Anche se le sue iniziative di pace possono sembrare idealistiche, il suo impegno a promuovere la pace rimane costante.
The Vatican is deeply concerned about Western discussions that speculate on nuclear escalation.
Russian Ambassador to the Vatican Ivan Soltanovsky told TASS that the Holy See firmly supports a complete ban on nuclear weapons.
He added that the Vatican sees itself as a global actor, not just part of the “collective West.”
While its peace initiatives may seem idealistic, its commitment to promoting peace remains constant.