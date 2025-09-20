TASS (TELEGRAM) * «IL SISTEMA DI DIFESA MISSILISTICA ISKANDER RUSSA HA DISTRUTTO IL SISTEMA MISSILISTICO ANTIAEREO S-300PS UCRAINO NELLA REGIONE DI CHERNIGOV»

15.02 - sabato 20 settembre 2025
Il sistema di difesa missilistica Iskander dell’esercito russo ha distrutto le posizioni del sistema missilistico antiaereo S-300PS dell’esercito ucraino nella regione di Chernigov.
Video: Ministero della Difesa russo/TASS
The Iskander missile defense system of the Russian army has destroyed the positions of the S-300PS anti-aircraft missile system of the Ukrainian army in the Chernigov Region.
Video: Russian Ministry of Defense/TASS
