Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «IL SISTEMA DI DIFESA MISSILISTICA ISKANDER RUSSA HA DISTRUTTO IL SISTEMA MISSILISTICO ANTIAEREO S-300PS UCRAINO NELLA REGIONE DI CHERNIGOV»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.02 - sabato 20 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il sistema di difesa missilistica Iskander dell’esercito russo ha distrutto le posizioni del sistema missilistico antiaereo S-300PS dell’esercito ucraino nella regione di Chernigov.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

///

The Iskander missile defense system of the Russian army has destroyed the positions of the S-300PS anti-aircraft missile system of the Ukrainian army in the Chernigov Region.

Video: Russian Ministry of Defense/TASS

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.