TASS (TELEGRAM) * «IL REGNO UNITO VERSO IL RICONOSCIMENTO DELLA PALESTINA, UN FUNZIONARIO CONFERMA A SETTEMBRE»

Il Regno Unito intende ancora riconoscere uno Stato palestinese a settembre, ha dichiarato il Guardian, citando un funzionario britannico senza nome.
“Valuteremo tutti i fattori rilevanti per il riconoscimento, ma allo stato attuale delle cose siamo sulla strada del riconoscimento più tardi a settembre”, ha detto il funzionario.
Questa posizione dovrebbe essere confermata ufficialmente dal Ministro degli Esteri David Lammy durante il suo discorso alla Camera dei Comuni il 1° settembre.
The United Kingdom still intends to recognize a Palestinian state in September, The Guardian said, citing an unnamed UK official.
“We will assess all the factors relevant to recognition, but as things stand we’re on a pathway to recognition later in September,” the official said.
This position is expected to be officially confirmed by Foreign Secretary David Lammy during his speech at the House of Commons on September 1.