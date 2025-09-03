Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * «IL REGNO UNITO HA AMPLIATO LE SANZIONI, COLPITE LE ISTITUZIONI RUSSE»

14.26 - mercoledì 3 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Regno Unito ha ampliato la sua lista di sanzioni anti-Russia. Tra le persone incluse ci sono:

Movimento del Primo movimento dei bambini e dei giovani

Volontari della Vittoria

Fondo pubblico regionale Akhmad Kadyrov

Vice Primo Ministro del Tatarstan Leyla Fazleeva

Il responsabile del Centro Federale Adolescenti Valery Mayorov

Comandante del Reggimento di Polizia Speciale del Ministero degli Interni russo nella Repubblica Cecena Zamid Chalayev

La madre di Ramzan Kadyrov, Aymani

Ministro degli Affari Giovanili del Tatarstan Rinat Sadykov

Vicedirettore del Dipartimento del Ministero dell’Istruzione per la politica statale nel campo della protezione dei diritti dei bambini Anastasia Akkuratova

I responsabili del centro umanitario di Kherson Nataliya Tyshchenko e Alexander Gurov

The UK has expanded its anti-Russian sanctions list. Among those included are:

Movement of the First movement of children and youth

Volunteers of Victory

Akhmad Kadyrov Regional Public Fund

Tatarstan’s Deputy Prime Minister Leyla Fazleeva

Federal Adolescent Center head Valery Mayorov

Commander of the Special Purpose Police Regiment of Russia’s Interior Ministry in the Chechen Republic Zamid Chalayev

Ramzan Kadyrov’s mother Aymani

Tatarstan’s Minister of Youth Affairs Rinat Sadykov

Deputy Director of the Education Ministry’s Department of State Policy in the Field of Children’s Rights Protection Anastasia Akkuratova

Heads of the Kherson humanitarian center Nataliya Tyshchenko and Alexander Gurov

