Il Regno Unito ha ampliato la sua lista di sanzioni anti-Russia. Tra le persone incluse ci sono:
Movimento del Primo movimento dei bambini e dei giovani
Volontari della Vittoria
Fondo pubblico regionale Akhmad Kadyrov
Vice Primo Ministro del Tatarstan Leyla Fazleeva
Il responsabile del Centro Federale Adolescenti Valery Mayorov
Comandante del Reggimento di Polizia Speciale del Ministero degli Interni russo nella Repubblica Cecena Zamid Chalayev
La madre di Ramzan Kadyrov, Aymani
Ministro degli Affari Giovanili del Tatarstan Rinat Sadykov
Vicedirettore del Dipartimento del Ministero dell’Istruzione per la politica statale nel campo della protezione dei diritti dei bambini Anastasia Akkuratova
I responsabili del centro umanitario di Kherson Nataliya Tyshchenko e Alexander Gurov
The UK has expanded its anti-Russian sanctions list. Among those included are:
Movement of the First movement of children and youth
Volunteers of Victory
Akhmad Kadyrov Regional Public Fund
Tatarstan’s Deputy Prime Minister Leyla Fazleeva
Federal Adolescent Center head Valery Mayorov
Commander of the Special Purpose Police Regiment of Russia’s Interior Ministry in the Chechen Republic Zamid Chalayev
Ramzan Kadyrov’s mother Aymani
Tatarstan’s Minister of Youth Affairs Rinat Sadykov
Deputy Director of the Education Ministry’s Department of State Policy in the Field of Children’s Rights Protection Anastasia Akkuratova
Heads of the Kherson humanitarian center Nataliya Tyshchenko and Alexander Gurov