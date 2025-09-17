TASS (TELEGRAM) * «IL PRESIDENTE TRUMP ED IL RE DEL REGNO UNITO CARLO III SONO ARRIVATI AL CASTELLO DI WINDSOR, IN CARROZZA» (VIDEO)

15.20 - mercoledì 17 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Re del Regno Unito Carlo III sono arrivati al Castello di Windsor in carrozza, secondo una trasmissione televisiva di Sky News.
Il Reggimento di Cavalleria a Cavallo della Casa ha accompagnato la carrozza.
Il corteo ha coinvolto un totale di 120 cavalli e 1.300 militari.
Video: TASS/Reuters
US President Donald Trump and UK King Charles III arrived at Windsor Castle by carriage, according to a Sky News TV broadcast.
The Household Cavalry Mounted Regiment accompanied the carriage.
The procession involved a total of 120 horses and 1,300 servicemen.
