Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «IL PRESIDENTE TRUMP ED IL RE DEL REGNO UNITO CARLO III SONO ARRIVATI AL CASTELLO DI WINDSOR, IN CARROZZA» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.20 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

 

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Re del Regno Unito Carlo III sono arrivati al Castello di Windsor in carrozza, secondo una trasmissione televisiva di Sky News.

Il Reggimento di Cavalleria a Cavallo della Casa ha accompagnato la carrozza.

Il corteo ha coinvolto un totale di 120 cavalli e 1.300 militari.

Video: TASS/Reuters

///

US President Donald Trump and UK King Charles III arrived at Windsor Castle by carriage, according to a Sky News TV broadcast.

The Household Cavalry Mounted Regiment accompanied the carriage.

The procession involved a total of 120 horses and 1,300 servicemen.

Video: TASS/Reuters

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.