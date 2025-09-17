TASS (TELEGRAM) * «IL PRESIDENTE PUTIN HA PARLATO AL TELEFONO CON IL PRIMO MINISTRO INDIANO MODI, SI È CONGRATULATO PER IL SUO 75° COMPLEANNO»

15.37 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente russo Vladimir Putin ha parlato al telefono con il Primo Ministro indiano Narendra Modi e si è congratulato con lui per il suo 75° compleanno.

Sotto la guida di Modi, l’India sta perseguendo una politica indipendente e sta ottenendo grandi risultati, ha osservato il leader russo.

Le relazioni tra Russia e India sono altamente fiduciose e amichevoli, ha aggiunto Putin.

I leader russi e indiani hanno discusso i preparativi per la visita di Vladimir Putin in India a dicembre, toccando questioni internazionali tra cui la situazione in Ucraina, ha riferito il Cremlino.

///

Russian President Vladimir Putin spoke with Indian Prime Minister Narendra Modi over the phone and congratulated him on his 75th birthday.

Under Modi’s guidance, India is pursuing an independent policy and achieving great results, the Russian leader noted.

Relations between Russia and India are highly trusting and friendly, Putin added.

The Russian and Indian leaders discussed the preparations for Vladimir Putin’s visit to India in December, touching on international issues including the situation around Ukraine, the Kremlin reported.