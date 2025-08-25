TASS (TELEGRAM) * «IL PRESIDENTE POLACCO BLOCCA GLI AIUTI UCRAINI, “NO A BENEFICI SENZA LAVORO UFFICIALE”»

13.01 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Presidente polacco Karol Nawrocki ha posto il veto su un progetto di legge che avrebbe esteso lo status speciale e i benefici per gli ucraini arrivati in Polonia dopo il febbraio 2022.

“Dobbiamo lottare per la giustizia sociale, ed è per questo che non ho firmato il progetto di legge sugli aiuti ai cittadini ucraini nella forma presentata”, ha detto Nawrocki in una conferenza stampa trasmessa da TVP Info.

Ha spiegato che la proposta di legge non includeva restrizioni sugli assegni familiari, sostenendo che tali benefici dovrebbero essere pagati solo agli ucraini che hanno un lavoro ufficiale.

Polish President Karol Nawrocki has vetoed a draft law that would extend special status and benefits for Ukrainians who arrived in Poland after February 2022.

“We should strive for social justice, which is why I did not sign the bill on aid to Ukrainian citizens in its submitted form,” Nawrocki said at a press conference broadcast by TVP Info.

He explained that the proposed legislation failed to include restrictions on child allowances, arguing that such benefits should only be paid to Ukrainians who are officially employed.