TASS (TELEGRAM) * «IL PIANO DI TRUMP DI RIOCCUPARE IL CONTROLLO DELLA BASE AEREA DI BAGRAM POTREBBE PORTARE ALLA RIPETUTA INVASIONE DELL’AFGHANISTAN DA PARTE DI WASHINGTON»

Il piano del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di rioccupare il controllo della base aerea di Bagram potrebbe portare alla ripetuta invasione dell’Afghanistan da parte di Washington, ha riferito l’agenzia di stampa Reuters citando funzionari statunitensi ex e in carica.
In precedenza, Trump ha detto che uno dei motivi per cui gli Stati Uniti vogliono la base aerea è che “è a un’ora di distanza da dove la Cina produce le sue armi nucleari”.
US President Donald Trump’s plan to reoccupy control of Bagram Airbase could result in Washington’s repeated invasion of Afghanistan, Reuters news agency reported citing former and incumbent US officials.
Earlier, Trump said one of the reasons the US wants the airbase is that “it’s an hour away from where China makes its nuclear weapons.”