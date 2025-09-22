TASS (TELEGRAM) * «IL MONTE LEWOTOBI IN INDONESIA HA ERUTTATO 21 VOLTE, LA CENERE È STATA ESPULSA AD UN’ALTEZZA DI 3,6 CHILOMETRI» (VIDEO)

12.58 - lunedì 22 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Monte Lewotobi in Indonesia ha eruttato 21 volte.

La cenere è stata espulsa ad un’altezza di 3,6 chilometri (circa 2,2 miglia), ha dichiarato il Centro indonesiano per la Vulcanologia e la Mitigazione dei Rischi Geologici.

Video: TASS/Reuters/ViralPress

///

Mount Lewotobi in Indonesia has erupted 21 times.

Ash was spewed to a height of 3.6 kilometers (approximately 2.2 miles), Indonesia’s Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation stated.

Video: TASS/Reuters/ViralPress