TASS (TELEGRAM) * «IL MONTE LEWOTOBI IN INDONESIA HA ERUTTATO 21 VOLTE, LA CENERE È STATA ESPULSA AD UN’ALTEZZA DI 3,6 CHILOMETRI» (VIDEO)

12.58 - lunedì 22 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Il Monte Lewotobi in Indonesia ha eruttato 21 volte.
La cenere è stata espulsa ad un’altezza di 3,6 chilometri (circa 2,2 miglia), ha dichiarato il Centro indonesiano per la Vulcanologia e la Mitigazione dei Rischi Geologici.
Video: TASS/Reuters/ViralPress
///
Mount Lewotobi in Indonesia has erupted 21 times.
Ash was spewed to a height of 3.6 kilometers (approximately 2.2 miles), Indonesia’s Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation stated.
Video: TASS/Reuters/ViralPress
