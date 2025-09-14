TASS (TELEGRAM) * «IL MINISTERO DELLA DIFESA POLACCA RIFIUTA I COLLOQUI CON LA RUSSIA, ULYANOV DENUNCIA LA MANCATA DISPONIBILITÀ»

07.46 - domenica 14 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Ministero della Difesa polacco non è pronto per le consultazioni con i colleghi russi in merito all’incidente del 10 settembre con i droni, ha scritto su Telegram il Rappresentante permanente della Russia presso l’organizzazione internazionale con sede a Vienna, Mikhail Ulyanov.

“Il Ministero della Difesa della Russia ha proposto delle consultazioni; il Ministero della Difesa della Polonia non è pronto. Sembra una provocazione o un malinteso, che la parte polacca non è disposta a chiarire”, ha detto.

///

The Polish Defense Ministry is not ready for consultations with their Russian colleagues over the September 10 drone incident, Russia’s Permanent Representative to the Vienna-based international organization Mikhail Ulyanov wrote on Telegram.

“The Defense Ministry of Russia has proposed consultations; the Defense Ministry of Poland is not ready. This looks like a provocation or a misunderstanding, which the Polish side is not willing to clarify,” he said.