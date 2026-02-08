TASS (TELEGRAM) * «IL MILIARDARIO ELON MUSK HA ANNUNCIATO L’AVVIO DELLA PRODUZIONE SU LARGA SCALA DEI CAMION TESLA SEMI NEL 2026»

23.21 - domenica 8 febbraio 2026
Il miliardario Elon Musk ha annunciato l’avvio della produzione su larga scala dei camion Tesla Semi nel 2026. Il camion può percorrere fino a 500 miglia (circa 805 km) senza ricarica.
Billionaire Elon Musk has announced the start of large-scale production of Tesla Semi trucks in 2026.
The truck can travel for up to 500 miles (about 805 km) without recharging.
