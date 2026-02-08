Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * «IL MILIARDARIO ELON MUSK HA ANNUNCIATO L’AVVIO DELLA PRODUZIONE SU LARGA SCALA DEI CAMION TESLA SEMI NEL 2026»

23.21 - domenica 8 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il miliardario Elon Musk ha annunciato l’avvio della produzione su larga scala dei camion Tesla Semi nel 2026. Il camion può percorrere fino a 500 miglia (circa 805 km) senza ricarica.

Billionaire Elon Musk has announced the start of large-scale production of Tesla Semi trucks in 2026.

The truck can travel for up to 500 miles (about 805 km) without recharging.

