News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI NON PUÒ PIÙ ESSERE UNA QUESTIONE BILATERALE TRA STATI UNITI E RUSSIA, MA DEVE COINVOLGERE ANCHE LA CINA, HA AFFERMATO IL SEGRETARIO DI STATO E CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE DEGLI STATI UNITI MARCO RUBIO IN UN ARTICOLO PUBBLICATO DAL DIPARTIMENTO DI STATO»

14.43 - venerdì 6 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il controllo degli armamenti non può più essere una questione bilaterale tra Stati Uniti e Russia, ma deve coinvolgere anche la Cina, ha affermato il Segretario di Stato e Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti Marco Rubio in un articolo pubblicato dal Dipartimento di Stato.

“Come ha chiarito il presidente [Donald Trump], gli altri paesi hanno la responsabilità di contribuire a garantire la stabilità strategica, nessuno più della Cina”, ha sottolineato Rubio, aggiungendo che gli Stati Uniti “negozieranno sempre da una posizione di forza”.

“La Russia e la Cina non dovrebbero aspettarsi che gli Stati Uniti restino inerti mentre loro eludono i propri obblighi ed espandono le proprie forze nucleari”, ha osservato.

Arms control can no longer be a bilateral US-Russia issue and must involve China, US Secretary of State and National Security Advisor Marco Rubio stated in a State Department article.

“As [US] President [Donald Trump] has made clear, other countries have a responsibility to help ensure strategic stability, none more so than China,” Rubio stressed, adding that the United States “will always negotiate from a position of strength.”

“Russia and China should not expect the United States to stand still while they shirk their obligations and expand their nuclear forces,” he noted.

