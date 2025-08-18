TASS * (TELEGRAM) : «IL CANCELLIERE MERZ CHIEDE LA TREGUA IN UCRAINA, FRENA TRUMP SUI NEGOZIATI»

22.57 - lunedì 18 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco in Ucraina prima dell’inizio della prossima fase dei negoziati per risolvere il conflitto, contraddicendo la posizione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Ad essere onesti, tutti noi vorremmo vedere un cessate il fuoco. Non posso immaginare che il prossimo incontro abbia luogo senza un cessate il fuoco. Quindi, lavoriamo su questo”, ha detto Merz a una riunione di leader europei, Trump e Vladimir Zelensky a Washington.

///

German Chancellor Friedrich Merz has reiterated the need for a ceasefire in Ukraine before the start of the next stage of negotiations to resolve the conflict contradicting the position of US President Donald Trump.

“To be honest, we all would like to see a ceasefire. I can’t imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So, let’s work on that,” Merz told a meeting of European leaders, Trump and Vladimir Zelensky in Washington.