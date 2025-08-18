Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

TASS * (TELEGRAM) : «IL CANCELLIERE MERZ CHIEDE LA TREGUA IN UCRAINA, FRENA TRUMP SUI NEGOZIATI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
22.57 - lunedì 18 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco in Ucraina prima dell’inizio della prossima fase dei negoziati per risolvere il conflitto, contraddicendo la posizione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Ad essere onesti, tutti noi vorremmo vedere un cessate il fuoco. Non posso immaginare che il prossimo incontro abbia luogo senza un cessate il fuoco. Quindi, lavoriamo su questo”, ha detto Merz a una riunione di leader europei, Trump e Vladimir Zelensky a Washington.

///
German Chancellor Friedrich Merz has reiterated the need for a ceasefire in Ukraine before the start of the next stage of negotiations to resolve the conflict contradicting the position of US President Donald Trump.

“To be honest, we all would like to see a ceasefire. I can’t imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So, let’s work on that,” Merz told a meeting of European leaders, Trump and Vladimir Zelensky in Washington.

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.