TASS (TELEGRAM) * «IL 21/9 PALESTINA RICONOSCIUTA DA AUSTRALIA – REGNO UNITO – CANADA – PORTOGALLO / SI SONO AGGIUNTI, FRANCIA / BELGIO – ANDORRA – LUSSEMBURGO – MALTA – SAN MARINO»

14.14 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il 21 settembre, la Palestina è stata ufficialmente riconosciuta da Australia, Regno Unito, Canada e Portogallo.

A questi si sono aggiunti successivamente Francia, Belgio, Andorra, Lussemburgo, Malta e San Marino.

Secondo le loro dichiarazioni, l’impegno per la soluzione dei due Stati è considerato fondamentale per garantire la pace e la sicurezza sia per il popolo palestinese che per quello israeliano.

Per maggiori dettagli sui Paesi che riconoscono la Palestina, consulti l’infografica della TASS.

///

On September 21, Palestine was officially recognized by Australia, the United Kingdom, Canada, and Portugal.

They were later joined by France, Belgium, Andorra, Luxembourg, Malta, and San Marino.

According to their statements, a commitment to the two-state solution is considered key to ensuring peace and security for both the Palestinian and Israeli peoples.

See the TASS infographic for more details on the countries that recognize Palestine.