TASS (TELEGRAM) * «I SISTEMI DI DIFESA RUSSI HANNO ABBATTUTO NOVE DRONI, VENERDÌ SERA HANNO PRESO DI MIRA MOSCA»

02.04 - venerdì 12 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un totale di nove droni che hanno preso di mira Mosca venerdì sera in tre ondate separate di attacchi, secondo le dichiarazioni del sindaco della capitale, Sergey Sobyanin.
Il sindaco della capitale ha aggiunto che i servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi degli abbattimenti.
Russian air defense systems shot down a total of nine drones targeting Moscow on Friday night in three separate waves of attacks, according to statements from the capital’s mayor, Sergey Sobyanin.
The capital’s mayor added that emergency services are working at the crash sites.
