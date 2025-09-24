21.43 - mercoledì 24 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave dell’incontro tra il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il Segretario di Stato americano Marco Rubio.

Lavrov e Rubio hanno concordato di continuare il dialogo costruttivo tra le agenzie di politica estera russa e statunitense.

Lavrov e Rubio hanno confermato il loro interesse reciproco nella ricerca di soluzioni pacifiche per l’Ucraina.

Lavrov e Rubio hanno scambiato opinioni sulla soluzione della crisi ucraina, in continuità con l’intesa raggiunta durante il vertice in Alaska.

Lavrov e Rubio hanno sincronizzato gli orologi sull’intera agenda bilaterale, comprese le prospettive di ripristino dei contatti.

Lavrov ha sottolineato la sua disponibilità a coordinare con gli Stati Uniti lo sforzo per affrontare le cause profonde del conflitto ucraino.

Lavrov ha sottolineato che gli sforzi di Kiev e dell’Europa per prolungare il conflitto sono inaccettabili.

Rubio ha sottolineato la necessità di passi significativi per risolvere il conflitto in Ucraina a lungo termine.

///

Key takeaways from the meeting between Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and US Secretary of State Marco Rubio:

Lavrov and Rubio agreed to continue the constructive dialogue between Russian and US foreign policy agencies

Lavrov and Rubio confirmed their mutual interest in searching for peaceful solutions for Ukraine

Lavrov and Rubio exchanged opinions on Ukrainian crisis settlement in continuation of the understanding reached during the Alaska summit

Lavrov and Rubio synchronized watches on the entire bilateral agenda, including prospects of restoring contacts

Lavrov stressed his readiness to coordinate with the United States the effort to address the root causes of the Ukrainian conflict

Lavrov emphasized that Kiev and Europe’s efforts to protract conflict are unacceptable

Rubio emphasized the need for meaningful steps to resolve the conflict in Ukraine on a long-term basis