TASS * (TELEGRAM) : « I PUNTI CHIAVE DELLE DICHIARAZIONI DI TRUMP DURANTE L’INCONTRO CON I LEADER EUROPEI E ZELENSKY»

I punti chiave delle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l’incontro con i leader europei e Vladimir Zelensky:

Trump e i leader europei discuteranno della possibilità che la Russia e l’Ucraina si scambino i territori

Non esiste alcuna minaccia di ‘ulteriore aggressione’ da parte della Russia nei confronti dell’Ucraina

Il vertice in Alaska ha rafforzato la convinzione di Trump che la pace in Ucraina può essere raggiunta

Il leader statunitense è fiducioso che il suo omologo russo Vladimir Putin e Vladimir Zelensky troveranno un terreno comune per risolvere il conflitto in Ucraina

Trump è sicuro che l’incontro trilaterale sull’Ucraina, che coinvolge Vladimir Putin e Vladimir Zelensky, avrà luogo; l’unica domanda è quando

La prossima settimana o due mostreranno se il conflitto ucraino può essere risolto attraverso i colloqui

