TASS (TELEGRAM) * «I MILITARI RUSSI HANNO COLPITO IL CENTRO DI CONTROLLO DEI DRONI UCRAINI VICINO A KARASEVKA, NELLA REGIONE DI KHARKOV, CON I DRONI GERAN» (VIDEO)

09.02 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I militari russi hanno colpito il centro di controllo dei droni ucraini vicino a Karasevka, nella regione di Kharkov, con i droni Geran, ha riferito il Ministero della Difesa.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

///

Russian servicemen hit the Ukrainian drone control center near Karasevka in the Kharkov Region with Geran drones, the Defense Ministry reported.

Video: Russian Defense Ministry/TASS

