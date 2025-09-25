TASS (TELEGRAM) * «I MILITARI RUSSI HANNO COLPITO IL CENTRO DI CONTROLLO DEI DRONI UCRAINI VICINO A KARASEVKA, NELLA REGIONE DI KHARKOV, CON I DRONI GERAN» (VIDEO)

09.02 - giovedì 25 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I militari russi hanno colpito il centro di controllo dei droni ucraini vicino a Karasevka, nella regione di Kharkov, con i droni Geran, ha riferito il Ministero della Difesa.
Video: Ministero della Difesa russo/TASS
Russian servicemen hit the Ukrainian drone control center near Karasevka in the Kharkov Region with Geran drones, the Defense Ministry reported.
Video: Russian Defense Ministry/TASS
