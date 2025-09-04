Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * «I MILITARI DEL BATTLEGROUP WEST DISTRUGGONO 44 POSTAZIONI DI DRONI, ABBATTUTI 26 VELIVOLI UCRAINI»

06.56 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I militari del Battlegroup West hanno distrutto 44 stazioni di controllo dei droni ucraini nel corso della giornata, ha dichiarato il portavoce del Battlegroup Leonid Sharov.

“Le postazioni di sorveglianza aerea e di guerra elettronica hanno distrutto o soppresso in aria 26 droni ad ala fissa dell’avversario”, ha detto Sharov.

Gli equipaggi della difesa aerea hanno distrutto due proiettili HIMARS statunitensi, ha aggiunto il portavoce.

///
Battlegroup West servicemen destroyed 44 Ukrainian drone control stations over the day, Battlegroup Spokesman Leonid Sharov said.

“Air surveillance and electronic warfare posts destroyed or suppressed in air 26 fixed-wing type drones of the adversary,” Sharov said.

Air defense crews destroyed two US HIMARS projectiles, the spokesman added.

