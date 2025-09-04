(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I militari del Battlegroup West hanno distrutto 44 stazioni di controllo dei droni ucraini nel corso della giornata, ha dichiarato il portavoce del Battlegroup Leonid Sharov.
“Le postazioni di sorveglianza aerea e di guerra elettronica hanno distrutto o soppresso in aria 26 droni ad ala fissa dell’avversario”, ha detto Sharov.
Gli equipaggi della difesa aerea hanno distrutto due proiettili HIMARS statunitensi, ha aggiunto il portavoce.
