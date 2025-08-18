TASS * (TELEGRAM) : «I LEADER EUROPEI CERCANO CHIAREZZA SULLE GARANZIE DI SICUREZZA PROMESSE DA TRUMP ALL’UCRAINA»

19.18 - lunedì 18 agosto 2025

I leader europei non sanno ancora quali garanzie di sicurezza il Presidente americano Donald Trump è pronto ad offrire all’Ucraina, ha riferito il Washington Post citando delle fonti.

I leader europei cercheranno di chiarire le osservazioni del Presidente Donald Trump sull’estensione delle garanzie di sicurezza all’Ucraina come parte di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra.

Diversi funzionari che hanno familiarità con i colloqui hanno detto che i dettagli non sono ancora chiari dopo le telefonate con Trump.

Gli europei insistono sul fatto che le garanzie sono fondamentali per qualsiasi accordo, per dare a Kyiv una protezione contro attacchi futuri e per far sì che [Vladimir] Zelensky possa ottenere l’accettazione interna di un accordo con la Russia.

