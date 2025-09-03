TASS (TELEGRAM) * HEGSETH (SEGRETARIO DIFESA STATI UNITI): «TRUMP ORDINA AL PENTAGONO DI PREPARARSI A SCORAGGIARE RUSSIA E CINA, RICOSTRUIREMO LE FORZE ARMATE IN MODO STORICO”

17.36 - mercoledì 3 settembre 2025

Donald Trump ha incaricato il Pentagono di prepararsi a scoraggiare la Russia e la Cina, ha dichiarato il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth.

“Purtroppo, la debolezza della precedente amministrazione ha spinto Russia e Cina ad avvicinarsi. Questo è stato un terribile sviluppo della mancanza di leadership americana e della mancanza di forza americana”, ha detto Hegseth in un’intervista a Fox News.

“Ma è per questo che il Presidente Trump ha incaricato noi del Dipartimento della Difesa di essere pronti, di ricostruire le nostre forze armate in modo storico, di ripristinare l’etica del guerriero e di ristabilire la deterrenza”, ha aggiunto.

Donald Trump has tasked the Pentagon with preparations for deterring Russia and China, US Secretary of Defense Pete Hegseth said.

“Unfortunately, the weakness of the previous administration has driven Russia and China closer together. That was a terrible development of a lack of the American leadership and a lack of American strength,” Hegseth said in an interview with Fox News.

“But that’s why President Trump has charged us at the Defense Department to be prepared, to rebuild our military in historic ways, to restore the warrior ethos and re-establish deterrence,” he added.