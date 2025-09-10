TASS (TELEGRAM) * HEALEY, «2,7 MILIARDI DI DOLLARI PER L’UCRAINA, IL REGNO UNITO FINANZIA L’ACQUISTO DI ARMI MILITARI»

07.21 - mercoledì 10 settembre 2025

Più di 2 miliardi di sterline (oltre 2,7 miliardi di dollari) sono stati assegnati all’Ucraina per l’acquisto di armi attraverso un fondo guidato dal Regno Unito.

Secondo una dichiarazione rilasciata dal Ministero della Difesa britannico, il finanziamento è destinato alla fornitura di “attrezzature militari prioritarie per sostenere i requisiti più urgenti delle Forze Armate dell’Ucraina”

Il Segretario alla Difesa britannico John Healey ha anche sottolineato che il Fondo Internazionale per l’Ucraina (IFU) ha già consegnato a Kiev più di 1.000 sistemi di difesa aerea, oltre 600 droni, sistemi di guerra elettronica e stazioni radar di difesa aerea.

Altre consegne sono previste nelle prossime settimane.

More than 2 bln pounds (over $2.7 bln) has been allocated to Ukraine for the acquisition of weapons through a UK-led fund.

According to a statement issued by the UK Ministry of Defense, the funding is intended for the provision of “priority military equipment to support the most urgent requirements of Ukraine’s Armed Forces.”

UK Defense Secretary John Healey also noted that the International Fund for Ukraine (IFU) has already delivered more than 1,000 air defense systems, over 600 drones, electronic warfare systems, and air defense radar stations to Kiev.

Additional deliveries are expected in the coming weeks.