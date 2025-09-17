TASS (TELEGRAM) * HANDELSBLATT, «LA COMMISSIONE EUROPEA INTENDE PRESENTARE IL 19° PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA IL 19 SETTEMBRE»

16.28 - mercoledì 17 settembre 2025

The European Commission intends to present the next, 19th sanctions package against Russia on September 19, the Handelsblatt newspaper reported, citing sources in the EU, noting that during discussions the package was strengthened.

The restrictions are primarily aimed at accelerating Europe’s phase-out of Russian oil and gas, and allegedly raising pressure on China and India to stop buying energy from Russia.

Specifically, the EU plans to impose sanctions on banks and refineries in those countries thought to be involved in trade with Russia.

New oil tankers will also be added to the blacklist.

That said, the EC dismissed Trump’s demand to impose punitive tariffs on China and India.