TASS (TELEGRAM) * «HAMAS PRONTO AI NEGOZIATI, CHIEDE IL FINE GUERRA ED IL RITIRO DI ISRAELE DA GAZA»

23.45 - domenica 7 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Hamas ha dichiarato di essere pronto a tornare immediatamente ai colloqui per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza.

“Hamas è pronto a sedersi immediatamente al tavolo dei negoziati e a discutere il rilascio di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra, del ritiro dell’esercito israeliano da Gaza e della formazione di un governo palestinese indipendente, che si metterà immediatamente al lavoro”, secondo una dichiarazione pubblicata sul canale Telegram di Hamas.

La leadership di Hamas ha anche confermato che Washington ha consegnato ai mediatori “la sua visione di un accordo di cessate il fuoco a Gaza” e ha sottolineato che Hamas “accoglie con favore qualsiasi iniziativa volta a porre fine alle ostilità” nell’enclave.

///

Hamas has said it is ready to return to the Gaza ceasefire and hostage release talks immediately.

“Hamas is ready to immediately sit down at the negotiating table and discuss the release of all hostages in exchange for the end of war, withdrawal of the Israeli military from Gaza and formation of an independent Palestinian government, which will immediately get down to work,” according to a statement posted on the Hamas Telegram channel.

The Hamas leadership also confirmed that Washington had handed over via mediators “its vision of a Gaza ceasefire agreement” and stressed that Hamas “welcomes any initiatives geared to end hostilities” in the enclave.