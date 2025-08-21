TASS * (TELEGRAM) : «HAMAS CHIEDE LA MEDIAZIONE, ISRAELE AVVIA L’OPERAZIONE MILITARE A GAZA CITY»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Hamas ha chiesto ai mediatori di esercitare la massima pressione sulla leadership israeliana in seguito al lancio di un’operazione militare per catturare il centro amministrativo della Striscia di Gaza.
La decisione della leadership israeliana “respinge tutti gli sforzi applicati dagli intermediari” nell’ambito dei colloqui per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ha sottolineato il movimento su Telegram, aggiungendo che ritiene responsabili sia Israele che gli Stati Uniti per le conseguenze dell’occupazione di Gaza City.
Hamas has called on mediators to put the utmost pressure on the Israeli leadership amid the launch of a military operation on capturing the administrative center of the Gaza Strip.
The Israeli leadership’s decision “dismisses all efforts applied by the intermediaries” within the framework of talks on a ceasefire in the Gaza Strip, the movement stressed on Telegram, adding that it holds responsible both Israel and the US for the consequences of the occupation of Gaza City.