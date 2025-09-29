TASS (TELEGRAM) * GROSSI: «L’AIEA MANTIENE IL DIALOGO CON LA RUSSIA IN MEZZO ALL’OPERAZIONE MILITARE IN UCRAINA, NON VI SONO ALTERNATIVE PER GESTIRE I RISCHI DI SICUREZZA NUCLEARE»

19.42 - lunedì 29 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) mantiene il dialogo con la Russia in mezzo all’operazione militare speciale in Ucraina, perché non vede altre alternative che permettano di gestire i rischi per la sicurezza nucleare, ha detto il Direttore Generale dell’AIEA Rafael Grossi.

“Credo anche che sia molto, molto importante che, in casi come questo, le persone responsabili delle organizzazioni internazionali parlino con tutti. Se non parlo con Putin, con chi parlo? Questo è essenziale”, ha aggiunto il capo dell’AIEA.

///

The International Atomic Energy Agency (IAEA) maintains the dialogue with Russia amid the special military operation in Ukraine, because it sees no other alternative allowing to manage nuclear security risks, IAEA Director General Rafael Grossi said.

“I also believe it is very, very important that, in cases like this, people responsible to international organizations talk to everybody. If I don’t talk to Putin, who do I talk to? This is essential,” the IAEA chief added.