TASS (TELEGRAM) * GROSSI, «IL PRIMO GRUPPO DI ISPETTORI AIEA È TORNATO IN IRAN E SI PREPARA A RIPRENDERE IL LAVORO NELLE STRUTTURE NUCLEARI»

07.07 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il primo gruppo di ispettori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica è tornato in Iran e si sta preparando a riprendere il lavoro presso le strutture nucleari della Repubblica, ha riferito il Direttore Generale dell’AIEA Rafael Grossi.

“Ora, il primo gruppo di ispettori dell’AIEA è tornato in Iran e stiamo per ricominciare. Naturalmente, quando si parla di Iran, come sapete, ci sono molte strutture. Alcune sono state attaccate, altre no. Quindi stiamo discutendo su quali modalità, modalità pratiche, possono essere attuate per facilitare il riavvio del nostro lavoro”, ha detto a Fox News in un’intervista.

The first group of inspectors from the International Atomic Energy Agency has returned to Iran and is preparing to resume work at the republic’s nuclear facilities, IAEA Director-General Rafael Grossi reported.

“Now, the first team of IAEA inspectors is back in Iran, and we are about to restart. Of course, when it comes to Iran, as you know, there are many facilities. Some were attacked, some were not. So we are discussing what kind of modalities, practical modalities, can be implemented in order to facilitate the restart of our work,” he told Fox News in an interview.