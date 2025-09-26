TASS (TELEGRAM) * GROSSI, «IAEA, NESSUNA PROVA CHE L’IRAN ABBIA AUMENTATO L’ARRICCHIMENTO DELL’URANIO»

17.03 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica non vede alcuna prova diretta del fatto che l’Iran abbia aumentato il livello di arricchimento dell’uranio. Anche se il Paese ha teoricamente questa capacità, ha detto il Direttore Generale dell’AIEA Rafael Grossi.

