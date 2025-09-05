TASS (TELEGRAM) * «GOOGLE MULTATA PER 4,3 MILIARDI, VIOLATE LE NORME ANTITRUST DELL’UNIONE EUROPEA»

21.18 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

“La Commissione Europea ha inflitto a Google una multa di 4,3 miliardi di euro per aver violato le norme antitrust dell’UE. Dal 2011, Google ha imposto restrizioni illegali ai produttori di dispositivi Android e agli operatori di rete mobile per consolidare la sua posizione dominante nella ricerca generale su Internet”, si legge nella dichiarazione.

“The European Commission has fined Google €4.3 billion for breaching EU antitrust rules. Since 2011, Google has imposed illegal restrictions on Android device manufacturers and mobile network operators to cement its dominant position in general internet search,” the statement said.