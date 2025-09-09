TASS (TELEGRAM) * GLOBAL SUMUD FLOTILLA: «UN DRONE COLPISCE LA NAVE “FAMILY BOAT” NELLE ACQUE TUNISINE, PASSEGGERI ILLESI»

07.04 - martedì 9 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Global Sumud Flotilla, un’iniziativa che mira a rompere il blocco israeliano della Striscia di Gaza, ha riferito di aver subito un attacco di un drone contro una delle sue navi.

“La Global Sumud Flotilla (GSF) conferma che una delle imbarcazioni principali, nota come ‘Family Boat’, che trasportava i membri del Comitato direttivo della GSF, è stata colpita da un drone nelle acque tunisine.

La barca sta navigando sotto bandiera portoghese e tutti i sei passeggeri e l’equipaggio sono al sicuro.

Il danno da incendio è stato causato al ponte principale e al magazzino sottocoperta”, ha dichiarato l’iniziativa in un comunicato.

///

The Global Sumud Flotilla, an initiative aiming to break the Israeli blockade of the Gaza Strip, has reported a drone strike on one of its ships.

“The Global Sumud Flotilla (GSF) confirms that one of the main boats, known as the ‘Family Boat,’ that was carrying GSF Steering Committee members, was struck by a drone in Tunisian waters.

The boat is sailing under the Portuguese flag and all six passengers and crew are safe.

Fire damage was caused to the main deck and below deck storage,” the initiative said in a statement.