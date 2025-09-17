TASS (TELEGRAM) * «GLI USA CHIEDONO ALL’UE DI FERMARE LE IMPORTAZIONI DI GAS RUSSO, SPINGENDO VERSO FORNITURE ALTERNATIVE»

17.27 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti vogliono che i Paesi dell’Unione Europea smettano di importare sia il gas naturale liquefatto dalla Russia che i prodotti petroliferi indiani e turchi ottenuti dal greggio russo, una mossa che li vedrebbe abbandonare completamente le forniture energetiche russe e passare al petrolio e al GNL americani, ha dichiarato il Segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright.

Wright ha delineato questa posizione in un’intervista con il portale Euractiv, che ha riportato indirettamente le sue parole.

Come nota il portale, gli analisti definiscono questi piani irrealistici.

///

The US wants EU countries to stop importing both liquefied natural gas from Russia and Indian and Turkish petroleum products produced from Russian crude, a move that would see them completely abandon Russian energy supplies and switch to American oil and LNG, US Secretary of Energy Chris Wright said.

Wright outlined this position in an interview with the Euractiv portal, which reported his words indirectly.

As the portal notes, analysts call these plans unrealistic.