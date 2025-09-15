TASS (TELEGRAM) * «GLI HOUTHI ATTACCANO ISRAELE, QUATTRO DRONI COLPISCONO AEROPORTO E SITO MILITARE»

07.05 - lunedì 15 settembre 2025

Le forze armate del movimento Houthi Ansar Allah dello Yemen hanno lanciato attacchi di droni contro obiettivi in Israele, tra cui l’aeroporto Ramon vicino alla città di Eilat e un sito militare nel deserto del Negev, ha annunciato il portavoce del movimento Yahya Saree.

“Le Forze Armate yemenite hanno condotto un’operazione di successo utilizzando quattro droni. Tre hanno preso di mira l’aeroporto di Ramon nella zona di Umm al-Rashrash, mentre il quarto ha colpito una struttura militare vicino al Negev”, ha detto Saree in una dichiarazione trasmessa dal canale televisivo Al Masirah, controllato dagli Houthi.

Secondo il portavoce, “l’operazione ha raggiunto con successo i suoi obiettivi”

The armed forces of Yemen’s Houthi Ansar Allah movement launched drone strikes on targets in Israel, including Ramon Airport near the city of Eilat and a military site in the Negev desert, the movement’s spokesman Yahya Saree announced.

“The Yemeni Armed Forces carried out a successful operation using four drones. Three targeted Ramon Airport in the Umm al-Rashrash area, while the fourth struck a military facility near the Negev,” Saree said in a statement broadcast by the Houthi-controlled Al Masirah TV channel.

According to the spokesman, “the operation successfully achieved its objectives.”