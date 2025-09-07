TASS (TELEGRAM) * GIAPPONE: «IL PRIMO MINISTRO ISHIBA HA ANNUNCIATO LE SUE DIMISSIONI, DOPO LA SCONFITTA ELETTORALE»

09.36 - domenica 7 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba ha annunciato la decisione di dimettersi dal suo incarico, ha riferito l’emittente pubblica giapponese NHK.

Secondo NHK, Ishiba ha preso questa decisione per evitare una scissione all’interno del suo Partito Liberal Democratico (LDP).

L’LDP guidato da Ishiba ha fallito alle elezioni parlamentari estive di luglio e non ha ottenuto la maggioranza in entrambe le camere del Parlamento. Ciò ha portato a numerosi appelli all’interno del partito di Ishiba affinché si dimettesse dalla carica di Primo Ministro del Paese.

///

Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba has announced a decision to resign from his post, Japan’s public broadcaster NHK reported.

According to NHK, Ishiba has made this decision in order to avoid a split within his Liberal Democratic Party (LDP).

Ishiba-led LDP failed at the summer parliamentary elections in July and did not secure the majority in both houses of the parliament. It led to numerous calls within Ishiba’s party for him to resign from the post of the country’s prime minister.