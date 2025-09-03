TASS (TELEGRAM) * GERMANIA: «WEIDEL (AFD) ATTACCA MERZ, A RISCHIO LA SICUREZZA NAZIONALE PER LA SUA LINEA SU PUTIN»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La co-presidente di Alternativa per la Germania (AfD), Alice Weidel, ha avvertito che il Cancelliere tedesco Friedrich Merz costituisce una minaccia per la sicurezza della Germania a causa della sua retorica provocatoria.
Weidel ha criticato Merz per la sua posizione conflittuale, in particolare per le sue osservazioni contro il Presidente russo Vladimir Putin, che secondo lei minano gli sforzi diplomatici e le iniziative di pace guidate dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
“Nel suo ruolo, Merz agisce come un giudice, etichettando Putin come ‘criminale di guerra’ Questo approccio è controproducente dal punto di vista diplomatico. Invece di favorire il dialogo, il linguaggio escalativo di Merz ostacola gli sforzi di pace di Trump. La condotta di questo cancelliere mette in pericolo la nostra sicurezza nazionale”, ha dichiarato la Weidel sulla sua pagina della piattaforma X.
Co-chair of the Alternative for Germany (AfD), Alice Weidel, has warned that German Chancellor Friedrich Merz constitutes a security threat to Germany due to his provocative rhetoric.
Weidel criticized Merz for his confrontational stance, particularly his remarks against Russian President Vladimir Putin, which she claims undermine diplomatic efforts and peace initiatives led by US President Donald Trump.
“In his role, Merz acts as a judge, labeling Putin a ‘war criminal.’ Such an approach is counterproductive diplomatically. Instead of fostering dialogue, Merz’s escalatory language hampers Trump’s peace efforts. This chancellor’s conduct endangers our national security,” Weidel stated on her page on X platform.