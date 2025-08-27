TASS (TELEGRAM) * GEBARA (USA) «L’ARSENALE NUCLEARE RUSSO È STATO MODERNIZZATO, L’OPERAZIONE MILITARE IN UCRAINA NON LO HA INDEBOLITO»

20.39 - mercoledì 27 agosto 2025

L’arsenale nucleare della Russia è stato quasi completamente modernizzato e l’operazione militare speciale in Ucraina non lo ha indebolito, ha dichiarato il tenente generale dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti Andrew J. Gebara, che ricopre il ruolo di vice capo dello staff per la deterrenza strategica e l’integrazione nucleare dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti.

“La forza di deterrenza nucleare russa è stata quasi completamente modernizzata. Quindi è da molto tempo che si occupano di questo”, ha detto in occasione di un seminario video dell’Istituto Mitchell per gli Studi Aerospaziali.

“E, se mi chiedete, è stata degradata a causa dell’Ucraina? In gran parte no. I soldi che destinano al loro deterrente nucleare sono ancora lì, e questo ha la priorità su altre questioni ucraine”, ha concluso l’ufficiale militare.

Russia’s nuclear arsenal has been almost completely modernized and the special military operation in Ukraine has not weakened it, United States Air Force lieutenant general Andrew J. Gebara who serves as the deputy chief of staff for strategic deterrence and nuclear integration of the United States Air Force has said.

“So the Russian nuclear deterrent force has been almost completely modernized. So they’ve been at this for a long time,” he said at a video seminar of the Mitchell Institute for Aerospace Studies.

“And, if you ask me, has that been degraded because of Ukraine? Largely not. The monies that they put to their nuclear deterrent still go there, and that has priority over other Ukrainian issues,” the military official concluded.