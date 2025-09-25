TASS (TELEGRAM) * GAZA: «ALMENO 83 PALESTINESI UCCISI E 216 FERITI NELLE ULTIME 24 ORE, DURANTE LE OPERAZIONI MILITARI»

20.13 - giovedì 25 settembre 2025

Almeno 83 palestinesi sono stati uccisi e 216 feriti nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore a causa delle operazioni militari in corso, ha riferito il Ministero della Salute dell’enclave sul suo canale Telegram.

Secondo il ministero, il conflitto ha causato 65.427 vittime a Gaza dall’ottobre 2023, con oltre 167.000 feriti.

Il ministero ha sottolineato che le strutture mediche di Gaza continuano ad affrontare una mancanza critica di farmaci e materiali di consumo essenziali, descrivendo la carenza di medicinali come “disastrosa”.

Ha anche avvertito che un’acuta scarsità di attrezzature e forniture di laboratorio potrebbe presto bloccare i servizi di trasfusione di sangue, complicando ulteriormente la fornitura di cure alle persone ferite nel conflitto.

