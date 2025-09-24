TASS (TELEGRAM) * GAZA: «ALMENO 19 MORTI NEGLI ATTACCHI ISRAELIANI, COLPITI CAMPO PROFUGHI E TENDOPOLI»

07.28 - mercoledì 24 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Almeno 19 persone sono state uccise nella Striscia di Gaza a causa degli attacchi dell’esercito israeliano in corso su diverse aree dell’enclave palestinese, ha riferito il canale televisivo yemenita Al Masirah.

Secondo il canale, uno degli attacchi ha colpito il campo profughi di Nuseirat, dove quattro persone sono state uccise e molte altre ferite.

Anche una tendopoli per sfollati a Gaza City è stata bombardata, causando 15 vittime.

///

At least 19 people have been killed in the Gaza Strip as a result of ongoing Israeli army strikes on various areas of the Palestinian enclave, the Yemeni television channel Al Masirah reported.

According to the channel, one of the strikes hit the Nuseirat refugee camp, where four people were killed and several others injured. A tent camp for displaced persons in Gaza City was also bombed, resulting in 15 fatalities.